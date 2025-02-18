Психологи оценили поведение делегаций России и США в Эр-Рияде

Психологи назвали поведение переговорщиков от России и США, встретившихся сегодня в Саудовской Аравии, «далеким от расслабленного». Мнение специалистов приводится в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Встреча представителей Москвы и Вашингтона стартовала сегодня в столице Саудовской Аравии в 10:30 мск и завершилась около 15:00 мск. От России в переговорах принимали участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.

Представителям прессы позволили сделать протокольные снимки, в том числе и переговорщиков, сидящих за большим прямоугольным столом.

Оценив поведение представителей России и США, психологи пришли к выводу, что оно «далеко от расслабленного».

При этом, по мнению специалистов, климат за столом переговоров был деловой, сдержанный и по-дипломатически доброжелательный.

Ранее американское агентство Bloomberg отметило, что текущие переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде могут «проложить путь к саммиту» президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом Владимир Зеленский предупредил, что Украина не признает «никаких соглашений о нас без нас».