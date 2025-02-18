Делегации РФ и США завершили переговоры в Саудовской Аравии

Делегации России и США завершили переговоры в Эр-Рияде. Об этом в своем Telegram-канале заявил журналист Евгений Попов.

Напомним, что встреча началась в 10:30 мск. Спустя 2,5 часа стороны сделали небольшой перерыв, после завершения первой сессии ушли на рабочий ланч, а потом начали завершающую сессию.

« З а к о н ч и л и » , — н а п и с а л П о п о в .

Россию на переговорах представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. За экономические вопросы отвечал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.