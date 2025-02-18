Ушаков рассказал об итогах переговоров России и США

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры РФ и США в Эр-Рияде прошли «неплохо». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ушакова, серьезный разговор состоялся «по всем вопросам». Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы обе стороны, подчеркнул член российской делегации.

Ушаков добавил, что встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа вряд ли состоится на следующей неделе. О конкретных датах говорить пока трудно, подчеркнул он.

Помощник президента РФ добавил, что Россия и США договорились учитывать интересы друг друга. Ушаков уточнил, что переговорщики поднимали вопрос о сближении позиций двух стран, передает ТАСС.

«Пока трудно сказать, что [позиции РФ и США] сближаются, но разговор об этом был», - подчеркнул он.

Переговоры РФ и США прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Встреча продлилась четыре с половиной часа.

В состав российской делегации, помимо Ушакова, входили глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Среди членов делегации США были глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

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