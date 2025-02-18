В МИД раскрыли отношение РФ к европейским миротворцам на Украине

Россия отрицательно относится к идее появления европейских войск на территории Украины. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, пишет ТАСС.

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« О т р и ц а т е л ь н о , и о б э т о м м ы м н о г о р а з г о в о р и л и . П о д к а к о й б ы л и ч и н о й о н и т а м н и п о я в и л и с ь , э т о ш а г в с т о р о н у э с к а л а ц и и » , - п о д ч е р к н у л о н .

Вопрос размещения европейских войск на Украине был поднят на саммите в Париже, который прошел 17 февраля. При этом, по данным СМИ, политики разошлись во мнениях относительно отправки контингента на Украину. Германия, Италия, Польша и Испания отказались поддержать эту идею.

В свою очередь организатор экстренной встречи - президент Франции Эммануэль Макрон - покинул саммит одним из первых и отказался от общения с прессой. А канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя дебаты о развертывании войск на территории Украины, заявил, что считает их «преждевременными и совершенно неуместными».