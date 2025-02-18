В МИД раскрыли отношение РФ к европейским миротворцам на Украине
Россия отрицательно относится к идее появления европейских войск на территории Украины. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, пишет ТАСС.
«Отрицательно, и об этом мы много раз говорили. Под какой бы личиной они там ни появились, это шаг в сторону эскалации», - подчеркнул он.
Вопрос размещения европейских войск на Украине был поднят на саммите в Париже, который прошел 17 февраля. При этом, по данным СМИ, политики разошлись во мнениях относительно отправки контингента на Украину. Германия, Италия, Польша и Испания отказались поддержать эту идею.
В свою очередь организатор экстренной встречи - президент Франции Эммануэль Макрон - покинул саммит одним из первых и отказался от общения с прессой. А канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя дебаты о развертывании войск на территории Украины, заявил, что считает их «преждевременными и совершенно неуместными».