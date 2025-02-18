СМИ назвали время пресс-конференции делегации РФ в Эр-Рияде

Пресс-конференция российской делегации по итогам переговоров в Эр-Рияде пройдет около 15:30 мск. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали маяк».

Напомним, что переговоры между представителями РФ и США в Эр-Рияде начались в 10:30. От России на них присутствует глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. При необходимости обсуждения экономических вопросов к ним присоединится глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Соединенные Штаты представляют госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.

Ранее сообщалось, что стороны завершили первую сессию и приступили к рабочему ланчу. После окончания переговоров и российская, и американская делегация пообщаются с журналистами.