Захарова заявила о недостаточности отказа от членства Украины в НАТО

Отказа сейчас принимать Украину в НАТО недостаточно, альянс должен дезавуировать свои обещания по гарантии вступления республики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
По ее словам, для России членство Украины в блоке неприемлемо, поскольку оно создает серьезные угрозы безопасности и приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы.
«Отказа сейчас принимать Киев в НАТО недостаточно. Альянс должен дезавуировать свои бухарестские обещания 2008 года, в соответствии с которыми Украине гарантировалось вступление в Североатлантический блок в будущем», — подчеркнула дипломат.
Представитель ведомства отметила, что в противном случае эта проблема «продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте».
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали членство в Североатлантическом альянсе в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта.