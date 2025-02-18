Роль Евросоюза в предстоящих переговорах по Украине исключена. С соответствующим заявлением выступил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

По словам дипломата, если Европа хочет способствовать установлению мира на Украине, то должна прекратить поставки вооружений Киеву. На сегодняшний день ничто не свидетельствует о том, что прорыв в отношениях между Россией и Евросоюзом возможен, передает РИА Новости.

В Эр-Рияде завершилась первая сессия российско-американских переговоров по Украине. В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Переговоры России и США вызвали оцепенение Европы

От российской стороны отправились глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию ожидается 19 февраля.

Политолог Сергей Марков назвал пять причин, по которым Украина и Евросоюз не присутствуют на переговорах в Эр-Рияде.