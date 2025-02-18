В МИД заявили о продолжении работы Русского дома в Кишиневе

Русский дом в Кишиневе продолжает свою работу, поскольку Москва не получила от молдавских властей официальных требований о прекращении его деятельности.

О продолжении работы российского представительства заявила в ходе еженедельного брифинга представитель МИД России Мария Захарова.

« Н а с е г о д н я ш н и й м о м е н т Р у с с к и й д о м в М о л д а в и и п р о д о л ж а е т р а б о т а т ь , п и с ь м е н н о г о у в е д о м л е н и я о р а с т о р ж е н и и с о г л а ш е н и я о т м о л д а в с к о й с т о р о н ы н е п о с т у п а л о » , — з а я в и л а д и п л о м а т .

Она добавила, что в случае получения распоряжения Кишинева о приостановке деятельности Русского дома, он продолжит работать до 2026 года в связи с условиями договора.

В ходе брифинга Захарова назвала попытки закрыть Русский дом продолжением антироссийского курса Молдавии. По ее словам, граждане республики просят обучение по российским программам, но их мнение игнорируется молдавскими властями.