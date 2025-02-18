Захарова опубликовала снимки российской делегации с переговоров
В Эр-Рияде завершилась первая утренняя сессия переговоров делегаций из России и США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также опубликовала фотографии с переговоров.
«Закончилась первая утренняя сессия, стороны приступили к рабочему ланчу», — заявила Захарова.
Она также поделилась фотографиями российской делегации, принимающей участие в переговорах.
На переговорах России и США заметили интересную деталь
© telegram-канал «Мария Захарова»
Она также сообщила, что после рабочего ланча делегации вернутся за стол переговоров. И это будет уже завершающая сессия.
В Саудовской Аравии идут переговоры представителей России и США по украинскому конфликту. В российской делегации помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.