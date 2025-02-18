Захарова опубликовала снимки российской делегации с переговоров

В Эр-Рияде завершилась первая утренняя сессия переговоров делегаций из России и США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также опубликовала фотографии с переговоров.

« З а к о н ч и л а с ь п е р в а я у т р е н н я я с е с с и я , с т о р о н ы п р и с т у п и л и к р а б о ч е м у л а н ч у » , — з а я в и л а Захарова.

Она также поделилась фотографиями российской делегации, принимающей участие в переговорах.

На переговорах России и США заметили интересную деталь

© telegram-канал «Мария Захарова»

Она также сообщила, что после рабочего ланча делегации вернутся за стол переговоров. И это будет уже завершающая сессия.

В Саудовской Аравии идут переговоры представителей России и США по украинскому конфликту. В российской делегации помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.