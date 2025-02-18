Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась

Первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Сейчас стороны перешли к рабочему ланчу. Как сообщает ТАСС, после приема пищи делегаты вернутся за стол переговоров на завершающую сессию.

Напомним, что Россию в Эр-Рияде представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Сообщалось, что в случае обсуждения экономических вопросов к ним присоединится глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США в столицу Саудовской Аравии прибыли помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Сообщалось, что после завершения переговоров Лавров выступит перед прессой. Пообщаться с журналистами планируют и американские представители.