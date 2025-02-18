Молодые люди, не достигшие мобилизационного возраста, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) станут "пушечным мясом" и "живым щитом" для Владимира Зеленского. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

8 февраля Владимир Зеленский в целях восполнения потерь в рядах ВСУ анонсировал специальные контракты для мужчин младше мобилизационного возраста. Уже 11 февраля Минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет.

" С 1 8 л е т , ч т о о н и , г р а ж д а н е Украины, будут делать в рядах ВСУ? Мы же прекрасно понимаем, что они будут находиться не в штабах, они не будут заниматься вопросами IT, они не станут операторами компьютеров, они не станут даже наводчиками беспилотников. Нет, они будут пушечным мясом, они будут штурмовиками, они будут живым щитом для [Владимира] Зеленского", - сказала она.

В последнее время на Украине все чаще поднимают вопрос снижения мобилизационного возраста до 18 лет, на чем, например, настаивают США. По словам внефракционного депутата Артема Дмитрука, соответствующий законопроект уже разработан, а офис Владимира Зеленского вбрасывает в информационное пространство тему мобилизации с 18 лет, чтобы проверить реакцию населения. Власти уже снижали возраст мобилизации: до апреля 2024 года призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, а сейчас - от 25. При этом украинская армия продолжает испытывать нехватку личного состава.