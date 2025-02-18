Захарова рассказала, что будет с Украиной

Киевский режим ждет неминуемый крах. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

Также дипломат заявила, что контакты между РФ и Соединенными Штатами вызывают истерику у евроатлантических русофобов. По мнению представителя ведомства, в МИД России фиксируют нервозную реакцию Запада на переговоры Москвы и Вашингтона.

Переговоры представителей США и России проходят в Эр-Рияде 18 февраля.

Захарова сравнила с истерикой реакцию Запада на контакты России и США

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправились в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для диалога с представителями США. Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России.