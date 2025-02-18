Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в день проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде, к которым приковано внимание мирового сообщества, запланировали поездки по своим странам. Об этом пишет РИА Новости.

Сегодня делегации России и США проводят в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Российскую сторону представляют глава МИД Сергей Лавров и советник российского лидера Юрий Ушаков. В делегацию со стороны США входят помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Переговоры начались в 10:30 мск. Спустя 2,5 часа общения стороны взяли небольшой перерыв, а затем продолжили встречу.

В свою очередь лидеры России и США проведут 18 февраля вне своих официальных резиденций. Владимир Путин отправится в Санкт-Петербург, а Дональд Трамп - во Флориду.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, глава государства будет работать в Санкт-Петербурге, в частности, проведет по видеосвязи совещание с правительством РФ, главной темой которого станут итоги диспансеризации в 2024 году.

Трамп же планирует поездку в свою резиденцию Мар-а-Лаго. Ожидается, что там он подпишет несколько исполнительных указов. Также сегодня планируется выход в эфир совместного интервью президента США и главы департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска на канале Fox News.