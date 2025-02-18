В Госдуме оценили возможные результаты переговоров России и США

Переговоры России и США в Эр-Рияде приведут к конструктивному результату, но не за один день.

Возможный исход встречи оценил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

« П е р е г о в о р ы , к о т о р ы е н а ч а л и с ь в С а у д о в с к о й А р а в и и , н е т с о м н е н и й , ч т о п р и в е д у т к к о н с т р у к т и в н о м у р е з у л ь т а т у . К о н е ч н о , к а к и е - т о ш е р о х о в а т о с т и б у д у т , в с е з а с е г о д н я ш н и й д е н ь н е р е ш и т с я » , — о б о з н а ч и л р о с с и й с к и й д е п у т а т .

Во вторник, 18 января, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд начались переговоры делегаций России и США. Россию представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что российская сторона в ходе переговоров в Эр-Рияде надеется донести свою позицию до президента США Дональда Трампа. В Кремле, в свою очередь, оценили начавшийся процесс, отметив, что об итогах пока говорить рано.