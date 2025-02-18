Захарова заявила об «истерике русофобов» из-за переговоров РФ и США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что противники России в западных странах находятся «на грани паники» из-за переговоров Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова сравнила с истерикой реакцию Запада на контакты России и США
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Переговоры РФ и США начались в Эр-Рияде 18 февраля. В состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Среди членов делегации США - глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

«Мы видим нервозную, если не сказать на грани паники, реакцию Запада на российско-американские контакты», - заявила Захарова во время брифинга.

По ее словам, переговоры РФ и США на высшем и высоком уровнях вызывают «настоящую истерику среди евроатлантических русофобов». Представитель МИД подчеркнула, что на фоне этого наблюдается «беспрецедентное явление» - попытки некоторых стран навязать собственное участие в переговорном процессе.

Министры иностранных дел Франции, Германии, Британии, Испании и Польши ранее опубликовали совместное заявление, в котором настаивали, что «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров». Дипломаты подчеркивали, что «с нетерпением ждут обсуждения дальнейших действий вместе с американскими союзниками».

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