Захарова сравнила с истерикой реакцию Запада на контакты России и США

Захарова заявила об «истерике русофобов» из-за переговоров РФ и США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что противники России в западных странах находятся «на грани паники» из-за переговоров Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.
Переговоры РФ и США начались в Эр-Рияде 18 февраля. В состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Среди членов делегации США - глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
«Мы видим нервозную, если не сказать на грани паники, реакцию Запада на российско-американские контакты», - заявила Захарова во время брифинга.
По ее словам, переговоры РФ и США на высшем и высоком уровнях вызывают «настоящую истерику среди евроатлантических русофобов». Представитель МИД подчеркнула, что на фоне этого наблюдается «беспрецедентное явление» - попытки некоторых стран навязать собственное участие в переговорном процессе.
Министры иностранных дел Франции, Германии, Британии, Испании и Польши ранее опубликовали совместное заявление, в котором настаивали, что «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров». Дипломаты подчеркивали, что «с нетерпением ждут обсуждения дальнейших действий вместе с американскими союзниками».