Захарова сравнила с истерикой реакцию Запада на контакты России и США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что противники России в западных странах находятся «на грани паники» из-за переговоров Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры РФ и США начались в Эр-Рияде 18 февраля. В состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Среди членов делегации США - глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

« М ы в и д и м н е р в о з н у ю , е с л и н е с к а з а т ь н а г р а н и п а н и к и , р е а к ц и ю З а п а д а н а р о с с и й с к о - а м е р и к а н с к и е к о н т а к т ы » , - з а я в и л а Захарова во время брифинга.

По ее словам, переговоры РФ и США на высшем и высоком уровнях вызывают «настоящую истерику среди евроатлантических русофобов». Представитель МИД подчеркнула, что на фоне этого наблюдается «беспрецедентное явление» - попытки некоторых стран навязать собственное участие в переговорном процессе.

Министры иностранных дел Франции, Германии, Британии, Испании и Польши ранее опубликовали совместное заявление, в котором настаивали, что «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров». Дипломаты подчеркивали, что «с нетерпением ждут обсуждения дальнейших действий вместе с американскими союзниками».