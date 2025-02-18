Лидеры стран Европы действуют вразрез с интересами президента США Дональда Трампа, продолжая выступать за продолжение боевых действий на Украине и поддерживая Киев, написал в социальной сети X зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его мнению, все это указывает на создание в Европе «антитрамповского интернационала».

К а ж е т с я , а н т и т р а м п о в с к и й и н т е р н а ц и о н а л п р и н и м а е т в Е в р о п е в с е б о л е е ч е т к и е ф о р м ы , — з а я в и л Медведев.

Медведев назвал нынешнюю Европу в границах ЕС злобной немощной старухой

Зампред Совбеза обратил внимание, что украинские войска атаковали нефтяную инфраструктуру, относящуюся к международному Каспийскому трубопроводному консорциуму. По его словам, через нее проходит американская нефть. Медведев констатировал, что на фоне этого Париж принимает европейских лидеров, желающих продолжать конфликт.

Ранее беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. Из-за этого прокачку топлива пришлось осуществлять в обход поврежденной НПС. Помимо взрывчатки, дроны были начинены металлическими поражающими элементами.