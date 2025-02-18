Делегации России и США возобновили переговоры

Делегации РФ и США продолжили переговоры в Эр-Рияде после 15-минутной паузы. Об этом сообщает ТАСС.

© соцсети

Встреча представителей Москвы и Вашингтона стартовала в 10:30 мск. Спустя 2,5 часа общения стороны взяли небольшой перерыв.

Напомним, что Россию в Эр-Рияде представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Сообщалось, что в случае обсуждения экономических вопросов к ним присоединится глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США в столицу Саудовской Аравии прибыли помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лавров пообщается с прессой после переговоров.