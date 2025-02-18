Захарова сообщила о планах Лаврова после переговоров с американцами
После переговоров с делегацией США в Эр-Рияде министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещается со СМИ. О планах главы ведомства сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».
Захарова также заявила, что на переговорах в настоящее время объявлен перерыв.
В российской делегации сделали заявление о прогрессе в переговорах с США
Ранее в столице Саудовской Аравии стартовали российско-американские переговоры. Помимо Лаврова, Россию представляет помощник президента Юрий Ушаков.