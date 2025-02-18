Захарова сделала заявление о ходе переговоров России и США

В российско-американских переговорах в Эр-Рияде объявлен небольшой перерыв. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Стороны чуть позднее приступят к продолжению переговорного процесса. По ее словам, многие вопросы еще предстоит обсудить. Как уточнила Захарова, глава российского ведомства Сергей Лавров пообщается со СМИ после переговоров делегаций РФ и США.

« У н а с о г р о м н о е к о л и ч е с т в о в о п р о с о в н а э т о т с ч е т о д е т а л я х , п о з и ц и я х с т о р о н в х о д е п е р е г о в о р о в » , - у к а з а л а п р е д с т а в и т е л ь МИД.

Во вторник, 18 февраля, в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии проходят российско-американские переговоры, посвященные восстановлению отношений двух стран и украинскому кризису. Встреча началась без предварительных слов в присутствии прессы.

В рамках визита в Эр-Рияд планируется рассмотреть, в том числе, вопросы, касающиеся подготовки к встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Также будут обсуждаться перспективы переговоров по урегулированию конфликта на Украине.