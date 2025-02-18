Захарова сделала заявление о ходе переговоров России и США
В российско-американских переговорах в Эр-Рияде объявлен небольшой перерыв. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.
Стороны чуть позднее приступят к продолжению переговорного процесса. По ее словам, многие вопросы еще предстоит обсудить. Как уточнила Захарова, глава российского ведомства Сергей Лавров пообщается со СМИ после переговоров делегаций РФ и США.
«У нас огромное количество вопросов на этот счет о деталях, позициях сторон в ходе переговоров», - указала представитель МИД.
Во вторник, 18 февраля, в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии проходят российско-американские переговоры, посвященные восстановлению отношений двух стран и украинскому кризису. Встреча началась без предварительных слов в присутствии прессы.
В рамках визита в Эр-Рияд планируется рассмотреть, в том числе, вопросы, касающиеся подготовки к встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Также будут обсуждаться перспективы переговоров по урегулированию конфликта на Украине.