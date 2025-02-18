Россию на переговорах с США в Саудовской Аравии представляют опытные и ответственные политики. Их выбор объяснил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде стартовали российско-американские переговоры высокого уровня, на которых Москву представляют глава министерства иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. Также в составе деллегации в столицу арабской страны прибыл глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономический аспект дискуссии.

Шеремет считает, что стартовавший в Эр-Рияде диалог России и США заложит фундамент для последующих глобальных решений. Он подчеркнул, что Москва представлена сильной переговорной группой.

« В н е е в о ш л и о т в е т с т в е н н ы е , о п ы т н ы е и м у д р ы е р о с с и й с к и е п о л и т и к и . Н е с п р о с т а д о в е р и е о к а з а н о и м е н н о и м . — о б ъ я с н и л д е п у т а т . — У в е р е н , ч т о о н и п р и л о ж а т м а к с и м у м у с и л и й , к о т о р ы е п о з в о л я т з а в е р ш и т ь у к р а и н с к и й к о н ф л и к т н а у с л о в и я х , и с к л ю ч а ю щ и х н а м н о г и е д е с я т и л е т и я в п е р е д п о я в л е н и е н о в ы х у г р о з у г р а н и ц Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и » .

Парламентарий также выразил мнение, что встреча в Саудовской Аравии говорит об усталости Запада от конфронтации с Россией. Он считает, что от конструктивных контактов России и США весь мир только выиграет.

Ранее Дмитриев заявил, что российская сторона в ходе переговоров в Эр-Рияде надеется донести свою позицию до президента США Дональда Трампа. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что пока рано оценивать начавшийся диалог.