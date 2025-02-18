В Госдуме объяснили выбор членов российской делегации для переговоров с США

Россию на переговорах с США в Саудовской Аравии представляют опытные и ответственные политики. Их выбор объяснил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

В Госдуме объяснили выбор членов российской делегации для переговоров с США
© РИА Новости

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде стартовали российско-американские переговоры высокого уровня, на которых Москву представляют глава министерства иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. Также в составе деллегации в столицу арабской страны прибыл глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономический аспект дискуссии.

Шеремет считает, что стартовавший в Эр-Рияде диалог России и США заложит фундамент для последующих глобальных решений. Он подчеркнул, что Москва представлена сильной переговорной группой.

«В нее вошли ответственные, опытные и мудрые российские политики. Неспроста доверие оказано именно им. объяснил депутат. Уверен, что они приложат максимум усилий, которые позволят завершить украинский конфликт на условиях, исключающих на многие десятилетия вперед появление новых угроз у границ Российской Федерации».

Парламентарий также выразил мнение, что встреча в Саудовской Аравии говорит об усталости Запада от конфронтации с Россией. Он считает, что от конструктивных контактов России и США весь мир только выиграет.

Ранее Дмитриев заявил, что российская сторона в ходе переговоров в Эр-Рияде надеется донести свою позицию до президента США Дональда Трампа. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что пока рано оценивать начавшийся диалог.

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