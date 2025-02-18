Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал назвал нынешнюю Европу в границах ЕС злобной немощной старухой.

« Н ы н е ш н я я Е в р о п а в г р а н и ц а х ЕС – злобная немощная старуха, которая пытается рядиться в молодую и эффектную красавицу. Время такой Европы безвозвратно ушло», — заявил он.

По словам Медведева, она слаба, малопривлекательна и практически никому, кроме самой себя, не нужна.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил о слабости ЕС из-за слёз главы Мюнхенской конференции.