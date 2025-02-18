Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал атаку украинских БПЛА на насосную станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая перекачивает в основном нефть американских и европейских компаний через Казахстан.

« Э т о д о л ж н о у к р е п и т ь в с е х в о м н е н и и , ч т о т а к д а л ь ш е п р о д о л ж а т ь с я н е м о ж е т , ч т о э т о г о ч е л о в е к а и в с ю е г о к о м а н д у н е о б х о д и м о у р е з о н и т ь , д а т ь п о р у к а м » , — с к а з а л Лавров по итогам переговоров с американскими представителями в Саудовской Аравии.

В ночь на 17 февраля украинские БПЛА атаковали насосную станцию «Кропоткинская». «Транснефть» сообщила, что нефтеперекачивающая станция получила серьёзные повреждения.

Медведев прокомментировал атаку ВСУ по перекачивающей нефть США станции

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что атака ВСУ на систему Каспийского трубопроводного консорциума может спровоцировать рост цен на нефть.