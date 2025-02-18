Лавров — об атаке БПЛА на насосную станцию: Зеленскому нужно дать по рукам
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал атаку украинских БПЛА на насосную станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая перекачивает в основном нефть американских и европейских компаний через Казахстан.
«Это должно укрепить всех во мнении, что так дальше продолжаться не может, что этого человека и всю его команду необходимо урезонить, дать по рукам», — сказал Лавров по итогам переговоров с американскими представителями в Саудовской Аравии.
В ночь на 17 февраля украинские БПЛА атаковали насосную станцию «Кропоткинская». «Транснефть» сообщила, что нефтеперекачивающая станция получила серьёзные повреждения.
Медведев прокомментировал атаку ВСУ по перекачивающей нефть США станции
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что атака ВСУ на систему Каспийского трубопроводного консорциума может спровоцировать рост цен на нефть.