Переговоры России и США в Эр-Рияде стали главной темой ключевых мировых СМИ

Переговоры делегаций из России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стали главной темой ключевых мировых СМИ. Материалы, посвященные встрече, попали в заголовки таких изданий, как The Wall Street Journal (WSJ), The Guardian и Bloomberg.

В частности, Bloomberg Путина встречается в Саудовской Аравии, пока Европа остается в стороне». В нем издание обратило внимание на слова пресс-секретаря Госдепартамента США Тэмми Брюс, которая назвала встречу в Эр-Рияде способом определить серьезность намерений Москвы относительно переговоров и схожесть ее взглядов с позицией Вашингтона.

Газета WSJ в статье с названием «США стремятся восстановить напряженные отношения с Россией» назвала переговоры в Саудовской Аравии самой громкой встречей между странами за последние годы. Издание подчеркнуло, что это событие встревожило союзников США в Европе.

Также о переговорах российской и американской делегаций сообщило агентства Киева».

Некоторые СМИ, в частности, Al Jazeera и Reauters, сообщают о происходящем на встрече в режиме текстовой трансляции.

Переговоры между Россией и США начались утром 18 февраля. Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в переговорах будет отвечать за экономический аспект.