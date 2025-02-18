Что известно о переговорах России и США в Эр-Рияде к этой минуте
Российско-американские переговоры, посвященные восстановлению отношений двух стран и украинскому кризису, идут уже больше часа. Что известно о них к этой минуте, в материале «Рамблера».
Встреча проходит в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. Россию в саудовской столице представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Для обсуждения экономических вопросов к ним может присоединиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Переговоры начались без предварительных слов и рукопожатий в присутствии прессы. При этом ожидается, что в ходе встречи российские участники выслушают американских коллег, а решения о дальнейших шагах будут принимать президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, пишет РИА Новости.
В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что Москва надеется на то, что диалог пройдет в позитивном ключе. Он подчеркнул, что США начинают понимать важность российского рынка, уйдя с которого американские компании потеряли более 300 миллиардов долларов, пишет «Российская газета».
«Поэтому мы надеемся на позитивную дискуссию, позитивный диалог и, безусловно, видим, что президент Трамп очень активно решает большое количество проблем в мире. Надеемся, что позиция России будет очень четко услышана и диалог продолжится», - добавил он.
При этом постоянный представитель КНР в ООН Фу Цун заявил о том, что Китай приветствует все усилия, направленные на урегулирование ситуации на Украине, включая мирные переговоры США и России, сообщила газета South China Morning Post.
«Китай надеется, что все заинтересованные стороны, вовлеченные в украинский кризис, будут участвовать в процессе мирных переговоров и достигнут справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения», - заявил он.
На переговоры в Эр-Рияде отреагировали и рынки. В частности, данные торгов Московской биржи по состоянию на 10:15 мск свидетельствуют о том, что акции СПБ Биржи (SPBE) подорожали на 20,47%, до 275,4 руб. В предыдущий раз на этом уровне они торговались 5 мая 2022 года, сообщает РБК.
По мнению аналитиков, рост акций СПБ Биржи происходит на фоне улучшения геополитической обстановки.