Что известно о переговорах России и США в Эр-Рияде к этой минуте

Российско-американские переговоры, посвященные восстановлению отношений двух стран и украинскому кризису, идут уже больше часа. Что известно о них к этой минуте, в материале «Рамблера».

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Встреча проходит в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. Россию в саудовской столице представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Для обсуждения экономических вопросов к ним может присоединиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Переговоры начались без предварительных слов и рукопожатий в присутствии прессы. При этом ожидается, что в ходе встречи российские участники выслушают американских коллег, а решения о дальнейших шагах будут принимать президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что Москва надеется на то, что диалог пройдет в позитивном ключе. Он подчеркнул, что США начинают понимать важность российского рынка, уйдя с которого американские компании потеряли более 300 миллиардов долларов, пишет «Российская газета».

« П о э т о м у м ы н а д е е м с я н а п о з и т и в н у ю д и с к у с с и ю , п о з и т и в н ы й д и а л о г и , б е з у с л о в н о , в и д и м , ч т о п р е з и д е н т Т р а м п о ч е н ь а к т и в н о р е ш а е т б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о п р о б л е м в м и р е . Н а д е е м с я , ч т о п о з и ц и я Р о с с и и б у д е т о ч е н ь ч е т к о у с л ы ш а н а и д и а л о г п р о д о л ж и т с я » , - д о б а в и л о н .

При этом постоянный представитель КНР в ООН Фу Цун заявил о том, что Китай приветствует все усилия, направленные на урегулирование ситуации на Украине, включая мирные переговоры США и России, сообщила газета South China Morning Post.

« К и т а й н а д е е т с я , ч т о в с е з а и н т е р е с о в а н н ы е с т о р о н ы , в о в л е ч е н н ы е в у к р а и н с к и й к р и з и с , б у д у т у ч а с т в о в а т ь в п р о ц е с с е м и р н ы х п е р е г о в о р о в и д о с т и г н у т с п р а в е д л и в о г о , п р о ч н о г о и о б я з а т е л ь н о г о м и р н о г о с о г л а ш е н и я » , - з а я в и л о н .

На переговоры в Эр-Рияде отреагировали и рынки. В частности, данные торгов Московской биржи по состоянию на 10:15 мск свидетельствуют о том, что акции СПБ Биржи (SPBE) подорожали на 20,47%, до 275,4 руб. В предыдущий раз на этом уровне они торговались 5 мая 2022 года, сообщает РБК.

По мнению аналитиков, рост акций СПБ Биржи происходит на фоне улучшения геополитической обстановки.