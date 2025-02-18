В Кремле прокомментировали планы Евросоюза по созданию армии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Европейского союза (ЕС) по созданию армии, заявил, что такие планы нужно внимательно отслеживать и делать выводы.

Его слова приводит РИА Новости.

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« Д о с и х п о р к а к и х - т о о б о р о н н ы х с о в м е с т н ы х а с п е к т о в у Евросоюза не было, что касается перспективных планов, то, конечно, их надо очень внимательно отслеживать, изучать и делать выводы», — отметил представитель Кремля.

Ранее в Евросоюзе признали преимущество Вооруженных сил России (ВС РФ) над армиями стран блока. Кроме того, в странах ЕС признали способность российской экономики выпускать боеприпасы и технику в темпах, превышающих потребности российской армии в конфликте на Украине.