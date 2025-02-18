Россия в украинском вопросе с самого начала ориентировалась на мир. Такую позицию высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Как отметил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, глава государства «с самого начала повторял слова о готовности к мирным переговорам, в отличие от многих других стран».