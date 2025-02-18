Песков назвал послание Путина парламенту внутриполитическим событием

Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию является в первую очередь внутриполитическим событием и с переговорами с США связано не будет. Об этом 18 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, будет ли подготовка к посланию связана с переговорами с США, Песков отметил, что в Послании Федеральному Собранию иногда есть развернутая международная часть, однако главным образом — это внутриполитическое событие.

В соответствии с Конституцией президент обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В таких выступлениях глава государства традиционно оценивает ситуацию в стране и обозначает задачи на перспективу.

Дата послания пока не определена. Песков ранее сообщал, что в конце февраля оно не состоится.

Как писала «Парламентская газета», председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что среди приоритетов работы палаты в 2025 году — реализация Послания Президента Федеральному Собранию, поддержка участников СВО и членов их семей, решение вопросов, которые волнуют граждан.