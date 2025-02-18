Российский президент Владимир Путин готов к переговорам с Киевом во главе с Владимиром Зеленским, хотя правомочность его украинского коллеги вызывает сомнения, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря главы государства, достигнутые в ходе такого общения договоренности могут оспорить на основании нелегитимности Зеленского.

Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет вести переговоры и с Зеленским, — подчеркнул Песков.

В Кремле прокомментировали ход переговоров РФ и США

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сделал неожиданное для президента Украины заявление. Политик обратил внимание на то, что в настоящее время специалисты из Соединенного Королевства отвечают за охрану Зеленского. В связи с этим британский спецназ в один из моментов может арестовать президента, объяснил Дубинский.