Песков оценил обстановку на выборах в Абхазии

Для российской стороны важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии завершился в рамках законного поля.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

« Д л я н а с в а ж н о , ч т о б ы и з б и р а т е л ь н ы й п р о ц е с с б ы л з а в е р ш е н в р а м к а х з а к о н н о г о п о л я . Э т о б л и з к о е д л я н а с г о с у д а р с т в о » , — з а я в и л о н .

По словам Пескова, РФ важно, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной.

До этого абхазский политик Бадра Гунба заявил, что освобождение Дмитрия Кучуберии от должности главы службы госбезопасности является попыткой сорвать выборы президента. По его словам, в стране было нарушено соглашение от 19 ноября прошлого года, которое позволило «сохранить мир» в Абхазии.

Утром 18 февраля стало известно, что в здании центрального аппарата МВД Абхазии в Сухуме начали собираться сотрудники милиции, обеспокоенные новостями о якобы смещении руководства ведомства. По данным МВД, на данный момент организована работа «ответственных экипажей милиции общественной безопасности и дежурных следственно-оперативных групп».