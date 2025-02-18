В России высказались о возможном появлении миротворцев на Украине

Появление миротворцев на Украине может обсуждаться, но контингент должен состоять только из представителей стран, занимавших нейтральную позицию в конфликте, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

« О т н о с и т е л ь н о м и р о т в о р ч е с к о г о к о н т и н г е н т а , к о т о р ы й м о ж е т о т п р а в и т ь Е в р о п а , х о ч е т с я о т м е т и т ь , ч т о и з в о с ь м и у ч а с т н и к о в в с т р е ч и в П а р и ж е , г д е о б с у ж д а л с я э т о т в о п р о с , п о л о в и н а в ы с к а з а л а с ь п р о т и в и з а я в и л а , ч т о н е с т а н е т о т п р а в л я т ь с в о и х л ю д е й н а У к р а и н у , — с к а з а л Ч е п а . — И , д у м а ю , ч и с л о т а к и х с т р а н с о в р е м е н е м б у д е т у в е л и ч и в а т ь с я » .

Политик добавил, что решение о возможности появления на Украине миротворческого контингента пока не принято. Будет ли в этом необходимость, станет ясно только после переговоров.

« Е с л и т а к о е р е ш е н и е в с е ж е п р и м у т , т о р е ч ь д о л ж н а и д т и о с т р а н е , к о т о р а я з а н и м а л а н е й т р а л ь н у ю п о з и ц и ю в о т н о ш е н и и э т о г о к о н ф л и к т а . М о ж е т , э т о б у д е т В е н г р и я . М о ж е т , И н д и я . Н о , п о к а м ы н е у в и д и м д е т а л е й д о г о в о р а , г о в о р и т ь о ч е м - л и б о р а н о » , — з а к л ю ч и л д е п у т а т .

Ранее газета The New York Times написала, что в качестве наиболее вероятных гарантий безопасности России и Украине для урегулирования вооруженного конфликта эксперты предложили ввод миротворцев на Украину из 7,5 тысячи человек и ее отказ от членства в НАТО.