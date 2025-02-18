В Кремле высказались о возможности переговоров с Зеленским

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что при необходимости готов вести переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Однако, как уточнил официальный представитель Кремля, следует учитывать юридические аспекты легитимности Зеленского. Как уточнил Песков, Путин неоднократно говорил, что при необходимости готов вести переговоры и с украинской стороной.

" Ю р и д и ч е с к а я ф и к с а ц и я д о г о в о р е н н о с т е й п о д л е ж и т с е р ь е з н о м у о б с у ж д е н и ю с у ч е т о м р е а л ь н о с т и , г о в о р я щ е й о в о з м о ж н о с т и о с п а р и в а т ь л е г и т и м н о с т ь с а м о г о Зеленского. Тоже об этом неоднократно звучали заявления Путина", - сказал Песков.\

Напомним, что сегодня проходит встреча делегаций РФ и США в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии — Дирия в комплексе Альбасатин. Россию в саудовской столице представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В делегацию Соединенных Штатов вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что стороны не могут раскрывать все детали, однако у Москвы и Вашингтона идет очень важный трек по экономике. При этом он отметил, что сама суть вопроса имеет политическую подоплеку.