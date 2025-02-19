Песков назвал ключевую тему переговоров в Эр-Рияде

Россия и США во время прошедших в Эр-Рияде переговоров прежде всего обсуждали собственные отношения. Ключевую тему переговоров представителей двух стран раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

« В ч е р а п е р е г о в о р ы б ы л и п о с в я щ е н ы п л а н у в о с с т а н о в л е н и я р о с с и й с к о - а м е р и к а н с к и х о т н о ш е н и й » , — р а с с к а з а л о ф и ц и а л ь н ы й п р е д с т а в и т е л ь К р е м л я , п о д ч е р к н у в в а ж н о с т ь с о з д а н и я у с л о в и й д л я э т о г о .

Российско-американские переговоры состоялись в столице Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля. На встрече, которая продолжалась четыре с половиной часа в Эр-Рияде, стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений, подготовку к переговорам президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и условились в будущем учитывать интересы друг друга на международной арене.