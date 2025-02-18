Владимир Зеленский прекратил записывать видеообращения к народу, так как занят тем, что собирает по всему миру коалицию обиженных на президента США Дональда Трампа.

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Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Зеленский занят более важной деятельностью — это попытки собрать "коалицию обиженных на Трампа". Без нее его личные перспективы становятся не просто призрачными, а пугающими. Ради этого он мечется между странами, раздает десятки интервью, ведет себя как уж на сковородке», — рассказал он.

Дипломат добавил, что украинский лидер считает общение с собственными гражданами лишним, а также подчеркнул, что народу, который находится «в надежных руках» ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата), не требуются никакие уговоры. Он напомнил, что Владимир Зеленский разрешил заключать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) молодым людям от 18 до 25 лет, а также заявил, что глава государства сдал и заложил украинцев.

В феврале Владимир Зеленский заявлял, что Киев прорабатывает выгодные контракты в ВСУ для молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Впоследствии стало известно, что украинцы младше призывного возраста смогут записаться только в боевые подразделения украинской армии.