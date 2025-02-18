Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Краснодарский край, в результате которой был поврежден 51 дом, — это очередное бандитское нападение на Россию, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

« А б с о л ю т н о п о н я т н о , ч т о э т и д о м а — э т о г р а ж д а н с к и е о б ъ е к т ы . Л и ш н и й р а з д о к а з а н о , ч т о н а м н а д о б ы с т р о д в и г а т ь с я к з а в е р ш е н и ю э т о й э п о п е и а б с о л ю т н о б е с с о в е с т н о г о р е ж и м а [ п р е з и д е н т а Украины Владимира] Зеленского с завершением кризиса на Украине, восстановлению более-менее предсказуемого режима в самом Киеве и налаживания нормальной инфраструктуры отношений в Европе в целом», — прокомментировал Карасин.

На Украине подтвердили риск попадания ВСУ в котел под Константинополем

К с о ж а л е н и ю , э т о д о в о л ь н о н е п р о с т о й п р о ц е с с и с е г о д н я ш н я я в с т р е ч а в Эр-Рияде, наверное, еще раз это подтвердит

Ранее стало известно, что в Славянском и Северском районах Краснодарского края поврежден 51 дом после атаки украинских беспилотников. Владельцам будет оказана помощь в восстановлении домов.

Утром 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США. За столом переговоров со стороны России сидят глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Американскую сторону на переговорах представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.