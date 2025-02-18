Кто такой Юрий Ушаков, который представляет российскую делегацию на переговорах с США
По поручению президента России Владимира Путина в столицу Саудовской Аравии для переговоров с представителями США направлены помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. «ФедералПресс» расскажет про ключевую фигуру российской дипломатии Юрия Ушакова.
Кто такой Юрий Ушаков
Юрий Ушаков является одним из самых опытных российских дипломатов, сыгравший ключевую роль в выстраивании внешнеполитического курса России. Обладая многолетним опытом работы в дипломатических структурах СССР и РФ, он внес значительный вклад в развитие международных отношений страны.
Биография и карьера
Родился 13 марта 1947 года в Москве. Окончил МГИМО, после чего прошел курсы повышения квалификации в Дипломатической академии МИД СССР. В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию по вопросам внешней политики Северной Европы.
С 1970 года начал карьеру в Министерстве иностранных дел СССР, где занимал различные должности в центральном аппарате и зарубежных представительствах. В 1986-1992 годах работал в посольстве СССР, а затем России в Дании, где был заместителем главы миссии и советником-посланником.
В 1992 году возглавил Департамент общеевропейского сотрудничества МИД РФ, отвечая за взаимодействие с ОБСЕ, ЕС, НАТО и Советом Европы. В 1996 году был назначен постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене.
В 1998 году занял пост заместителя министра иностранных дел РФ, курируя работу с ООН и вопросы прав человека. В том же году стал послом России в США, где проработал 10 лет, сыграв важную роль в дипломатических отношениях между Москвой и Вашингтоном в постсоветский период.
После возвращения в Россию в 2008 году работал в правительстве РФ, а с 2012 года стал помощником президента России по внешнеполитическим вопросам.
Роль в российско-американских отношениях
Во время работы в США Ушаков стал одной из ключевых фигур в диалоге между Вашингтоном и Москвой. Его деятельность приходилась на период смены американских администраций и сложные этапы двусторонних отношений. Он способствовал продвижению дипломатии и политического диалога, несмотря на разногласия между странами.
В годы работы в Кремле Ушаков активно участвовал в подготовке встреч на высшем уровне, в том числе в переговорах с США, ЕС и азиатскими странами. Его считают архитектором многих стратегических решений российской внешней политики.
Достижения и награды
Ушаков удостоен множества наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» (всех степеней), орден Александра Невского, а также награды иностранных государств, включая орден «Манас» (Киргизия) и орден Дружбы (Казахстан).
Он владеет английским и датским языками, женат, имеет дочь.
Переговоры в Эр-Рияде
17 февраля 2025 года Ушаков вместе с главой МИД Сергеем Лавровым вылетел в Эр-Рияд для переговоров с американской делегацией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обсуждение охватывает вопросы восстановления российско-американских отношений, а также подготовку к возможным переговорам по Украине и встрече президентов двух стран.
«Сейчас важно договориться о формате будущих переговоров, поскольку американская сторона еще не определила своего главного переговорщика», – отметил Ушаков перед отъездом.
18 февраля в Саудовской Аравии стартовали переговоры между делегациями России и США. Это первый прямой диалог стран за последние несколько лет.
Ранее рассказали о реакции западных СМИ на предстоящие переговоры России и США. Делегаты прибыли в Эр-Рияд.