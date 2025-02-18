По поручению президента России Владимира Путина в столицу Саудовской Аравии для переговоров с представителями США направлены помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. «ФедералПресс» расскажет про ключевую фигуру российской дипломатии Юрия Ушакова.

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Кто такой Юрий Ушаков

Юрий Ушаков является одним из самых опытных российских дипломатов, сыгравший ключевую роль в выстраивании внешнеполитического курса России. Обладая многолетним опытом работы в дипломатических структурах СССР и РФ, он внес значительный вклад в развитие международных отношений страны.

Биография и карьера

Родился 13 марта 1947 года в Москве. Окончил МГИМО, после чего прошел курсы повышения квалификации в Дипломатической академии МИД СССР. В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию по вопросам внешней политики Северной Европы.

С 1970 года начал карьеру в Министерстве иностранных дел СССР, где занимал различные должности в центральном аппарате и зарубежных представительствах. В 1986-1992 годах работал в посольстве СССР, а затем России в Дании, где был заместителем главы миссии и советником-посланником.

В 1992 году возглавил Департамент общеевропейского сотрудничества МИД РФ, отвечая за взаимодействие с ОБСЕ, ЕС, НАТО и Советом Европы. В 1996 году был назначен постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене.

В 1998 году занял пост заместителя министра иностранных дел РФ, курируя работу с ООН и вопросы прав человека. В том же году стал послом России в США, где проработал 10 лет, сыграв важную роль в дипломатических отношениях между Москвой и Вашингтоном в постсоветский период.

После возвращения в Россию в 2008 году работал в правительстве РФ, а с 2012 года стал помощником президента России по внешнеполитическим вопросам.

Роль в российско-американских отношениях

Во время работы в США Ушаков стал одной из ключевых фигур в диалоге между Вашингтоном и Москвой. Его деятельность приходилась на период смены американских администраций и сложные этапы двусторонних отношений. Он способствовал продвижению дипломатии и политического диалога, несмотря на разногласия между странами.

В годы работы в Кремле Ушаков активно участвовал в подготовке встреч на высшем уровне, в том числе в переговорах с США, ЕС и азиатскими странами. Его считают архитектором многих стратегических решений российской внешней политики.

Достижения и награды

Ушаков удостоен множества наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» (всех степеней), орден Александра Невского, а также награды иностранных государств, включая орден «Манас» (Киргизия) и орден Дружбы (Казахстан).

Он владеет английским и датским языками, женат, имеет дочь.

Переговоры в Эр-Рияде

17 февраля 2025 года Ушаков вместе с главой МИД Сергеем Лавровым вылетел в Эр-Рияд для переговоров с американской делегацией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обсуждение охватывает вопросы восстановления российско-американских отношений, а также подготовку к возможным переговорам по Украине и встрече президентов двух стран.

« С е й ч а с в а ж н о д о г о в о р и т ь с я о ф о р м а т е б у д у щ и х п е р е г о в о р о в , п о с к о л ь к у а м е р и к а н с к а я с т о р о н а е щ е н е о п р е д е л и л а с в о е г о г л а в н о г о п е р е г о в о р щ и к а » , – о т м е т и л Ушаков перед отъездом.

18 февраля в Саудовской Аравии стартовали переговоры между делегациями России и США. Это первый прямой диалог стран за последние несколько лет.

Ранее рассказали о реакции западных СМИ на предстоящие переговоры России и США. Делегаты прибыли в Эр-Рияд.