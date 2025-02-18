Политолог рассказал, что ожидать от переговоров РФ и США

Политолог Михайлов рассказал, что ожидать от переговоров РФ и США
Политолог и военный эксперт Евгений Михайлов прокомментировал проходящие переговоры России и США в Саудовской Аравии. Свое мнение он выразил в беседе с «Вечерней Москвой».
Он считает, что переговоры — подготовка к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также площадка для обсуждения условий окончания конфликта на Украине. Михайлов не ожидает потепления в отношениях между странами после переговоров, хотя отмечает их позитивное влияние на международные рынки.
— Улучшения отношений, если и будет, то совсем нескоро в любом случае, потому что российская сторона уже заявляла, что никаких действий по типу Минских соглашений предпринято после этих переговоров не будет, — заявил он.
Эксперт считает, что переговоры будут сложными, Россия не пойдет на прекращение боевых действий, а ускорение продвижения российских войск на фронте может заставить Запад согласиться на условия Москвы. Михайлов полагает, что в ходе переговоров может быть поднят вопрос о будущем Украины как государства.
— Теперь уже вообще стоит вопрос о субъектности Украины, я считаю, что в нынешних условиях ее не должно существовать как государства (...) Последнее заявление Виктора Орбана говорит о том, что Европа упустила шанс стать полноправным участником переговорного процесса, им достался только «детский стол», — резюмировал Михайлов.
Переговоры делегаций России и Соединенных Штатов Америки начались в Эр-Рияде. В делегацию Штатов вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Российскую сторону представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.