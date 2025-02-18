Политолог рассказал, что ожидать от переговоров РФ и США

Политолог и военный эксперт Евгений Михайлов прокомментировал проходящие переговоры России и США в Саудовской Аравии. Свое мнение он выразил в беседе с «Вечерней Москвой».

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Он считает, что переговоры — подготовка к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также площадка для обсуждения условий окончания конфликта на Украине. Михайлов не ожидает потепления в отношениях между странами после переговоров, хотя отмечает их позитивное влияние на международные рынки.

— У л у ч ш е н и я о т н о ш е н и й , е с л и и б у д е т , т о с о в с е м н е с к о р о в л ю б о м с л у ч а е , п о т о м у ч т о р о с с и й с к а я с т о р о н а у ж е з а я в л я л а , ч т о н и к а к и х д е й с т в и й п о т и п у М и н с к и х с о г л а ш е н и й п р е д п р и н я т о п о с л е э т и х п е р е г о в о р о в н е б у д е т , — з а я в и л о н .

Эксперт считает, что переговоры будут сложными, Россия не пойдет на прекращение боевых действий, а ускорение продвижения российских войск на фронте может заставить Запад согласиться на условия Москвы. Михайлов полагает, что в ходе переговоров может быть поднят вопрос о будущем Украины как государства.

— Т е п е р ь у ж е в о о б щ е с т о и т в о п р о с о с у б ъ е к т н о с т и Украины, я считаю, что в нынешних условиях ее не должно существовать как государства (...) Последнее заявление Виктора Орбана говорит о том, что Европа упустила шанс стать полноправным участником переговорного процесса, им достался только «детский стол», — резюмировал Михайлов.

Переговоры делегаций России и Соединенных Штатов Америки начались в Эр-Рияде. В делегацию Штатов вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Российскую сторону представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.