Политолог Михайлов рассказал, что ожидать от переговоров РФ и США

Политолог и военный эксперт Евгений Михайлов прокомментировал проходящие переговоры России и США в Саудовской Аравии. Свое мнение он выразил в беседе с «Вечерней Москвой».

Политолог рассказал, что ожидать от переговоров РФ и США
© Вечерняя Москва

Он считает, что переговоры — подготовка к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также площадка для обсуждения условий окончания конфликта на Украине. Михайлов не ожидает потепления в отношениях между странами после переговоров, хотя отмечает их позитивное влияние на международные рынки.

Улучшения отношений, если и будет, то совсем нескоро в любом случае, потому что российская сторона уже заявляла, что никаких действий по типу Минских соглашений предпринято после этих переговоров не будет, заявил он.

Эксперт считает, что переговоры будут сложными, Россия не пойдет на прекращение боевых действий, а ускорение продвижения российских войск на фронте может заставить Запад согласиться на условия Москвы. Михайлов полагает, что в ходе переговоров может быть поднят вопрос о будущем Украины как государства.

Теперь уже вообще стоит вопрос о субъектности Украины, я считаю, что в нынешних условиях ее не должно существовать как государства (...) Последнее заявление Виктора Орбана говорит о том, что Европа упустила шанс стать полноправным участником переговорного процесса, им достался только «детский стол», — резюмировал Михайлов.

Переговоры делегаций России и Соединенных Штатов Америки начались в Эр-Рияде. В делегацию Штатов вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Российскую сторону представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.

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