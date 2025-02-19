Россия и США на переговорах в Эр-Рияде обсудили сотрудничество в Арктике
Российская и американские стороны на переговорах в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, в том числе, обсудили и вопросы возможного сотрудничества двух стран в рамках энергетических проектов в Арктике, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, сообщает Politico.
По его словам, затрагивались в основном общие экономические вопросы.
«Это была скорее общая дискуссия — о возможных совместных проектах в Арктике», - уточнил Дмитриев.
Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Арктика становится ключевым регионом для обеспечения безопасности России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».