Россия и США на переговорах в Эр-Рияде обсудили сотрудничество в Арктике

Российская и американские стороны на переговорах в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, в том числе, обсудили и вопросы возможного сотрудничества двух стран в рамках энергетических проектов в Арктике, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, сообщает Politico.

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По его словам, затрагивались в основном общие экономические вопросы.

« Э т о б ы л а с к о р е е о б щ а я д и с к у с с и я — о в о з м о ж н ы х с о в м е с т н ы х п р о е к т а х в А р к т и к е » , - у т о ч н и л Дмитриев.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Арктика становится ключевым регионом для обеспечения безопасности России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».