Появились первые кадры переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Появились первые кадры переговоров России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде. За столом сидят делегации России и США, а также представители Саудовской Аравии. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Встреча российских и американских делегаций началась без вступительных заявлений для прессы. За прямоугольным столом российскую сторону представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и глава РФПИ Юрий Ушаков, американскую — советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио Марко Рубио и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Кто такой Юрий Ушаков

Встреча президентов Соединенных Штатов Америки и России Дональда Трампа и Владимира Путина может пройти в Саудовской Аравии ближе к концу февраля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

Переговоры России и США начались в Эр-Рияде

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил о том, что публично берет 180 дней на завершение военного конфликта между Москвой и Киевом. Келлог также отметил, что сам президент США хочет закончить кровопролитие на территории Украины еще до официального начала переговоров по вопросу завершения конфликта.

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