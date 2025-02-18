Лавров перед переговорами с США встретился с королем Саудовской Аравии

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд встретились перед переговорами российской делегации с представителями США.

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Вместе с главой МИД РФ на кадрах, опубликованных официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, стоят помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Ушаков и Лавров уже вылетели на переговоры по украинскому конфликту в Саудовскую Аравию. Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Эр-Рияд ожидается 19 февраля.

В столицу Саудовской Аравии прибыл госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. В ходе визита в Эр-Рияд он также проведет встречу с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Кирилл Дмитриев провел встречу с представителями команды президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии. Он сказал, что Трамп эффективно справляется с решением проблем, и выразил мнение о важности налаживания связей между Россией и США.