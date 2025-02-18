«Лавров и Ушаков – глыбы»: как россияне следят за переговорами РФ и США в Эр-Рияде
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась кадрами из Эр-Рияда, где в скором времени начнутся переговоры между делегациями России.
«Новости из Эр-Риада», – написала Захарова под опубликованными кадрами из одного из дворцов королевской семьи.
На видеозаписи виден глава МИД Сергей Лавров и другие члены делегаций. Россияне активно комментируют и следят за ситуацией.
«Дай бог, чтобы все было удачно», «Сергей Викторович, родной, с Богом!», «Вся надежда на Лаврова», «Лавров и Ушаков – глыбы», «Руки в брюки, Лавров прекрасен», – пишут пользователи.
Напомним, в эти минуты в Эр-Рияде проходят переговоры РФ и США.