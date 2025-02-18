Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась кадрами из Эр-Рияда, где в скором времени начнутся переговоры между делегациями России.

« Н о в о с т и и з Э р - Р и а д а » , – н а п и с а л а Захарова под опубликованными кадрами из одного из дворцов королевской семьи.

На видеозаписи виден глава МИД Сергей Лавров и другие члены делегаций. Россияне активно комментируют и следят за ситуацией.

« Д а й б о г , ч т о б ы в с е б ы л о у д а ч н о » , «Сергей Викторович, родной, с Богом!», «Вся надежда на Лаврова», «Лавров и Ушаков – глыбы», «Руки в брюки, Лавров прекрасен», – пишут пользователи.

Напомним, в эти минуты в Эр-Рияде проходят переговоры РФ и США.