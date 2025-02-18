Переговоры делегаций РФ и США начались в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча проходит в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. Россию представляют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию Соединенных Штатов вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Ранее сообщалось, что на встрече представители двух стран планируют обсудить восстановление всего комплекса отношений между РФ и США. Кроме того, речь пойдет о подготовке к саммиту президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, а также к возможным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Как отмечает Ruptly, в самом комплексе уже подготовились к окончанию переговоров. Для российских и американских чиновников подготовили фуршетный стол и обеденный зал.