Мишустин и Володин назначили отчет правительства в Госдуме на конец марта

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, сообщил Telegram-канал правительства РФ.

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Собеседники обсудили социально-экономическое развитие страны, работу над национальными проектами, взаимодействие исполнительной и законодательной властей, а также подготовку ежегодного отчета кабмина в Госдуме.

Мишустин и Володин договорились о времени ежегодного отчета правительства перед депутатами нижней палаты парламента. Он запланирован на конец марта. Премьер и спикер Госдумы обсудили формат мероприятия, график встреч руководства кабмина с представителями думских фракций.