Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что действия Владимира Зеленского и его соратников ведут к уничтожению украинской государственности. Об этом Патрушев рассказал в интервью «Аргументам и фактам».

Помощник президента РФ отметил, что западные страны превратили Украину в свой «протекторат, ставший плацдармом для подготовки антироссийской агрессии». По словам Патрушева, из-за этого государственность Украины стала «настолько зыбка, что опирается лишь на поддержку из-за рубежа».

« П о д ч е р к н у - н и к т о н е с д е л а л с т о л ь к о д л я у н и ч т о ж е н и я у к р а и н с к о й г о с у д а р с т в е н н о с т и , с к о л ь к о З е л е н с к и й и е г о п о д р у ч н ы е . И , к о н е ч н о , и х п о к р о в и т е л и » , - з а я в и л П а т р у ш е в .

Он добавил, что Зеленский нелегитимен, а «неонацистская власть» держит украинцев «в рабском повиновении под страхом лишения жизни». По мнению Патрушева, у нынешних властей Украины нет опоры на народ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Конституции Украины нет указаний на возможность продлевать полномочия президента - даже в условиях военного положения. Президент РФ подчеркивал, что по украинским законам продлить можно полномочия лишь одного органа власти - Верховной рады.

Путин отметил, что многие органы власти на Украине формируются первым лицом. Если само первое лицо нелегитимно, то назначенные им люди тоже теряет свою легитимность. Президент отмечал, что Москва готова разговаривать с любым человеком, который пойдет на выборы и станет легитимным представителем страны. Он подчеркивал, что подписывать какие-либо договоры Россия может только с легитимными руководителями.