Патрушев раскрыл планы НАТО на Балтику и Черное море

Великобритания и ее союзники по НАТО пытаются оккупировать Украину под видом поддержки для долгосрочного противостояния с Россией, заявил в интервью aif.ru глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев. По его словам, Североатлантический альянс стремится превратить Черное море во внутреннюю акваторию Блока.

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С е г о д н я п о д в и д о м п о д д е р ж к и У к р а и н ы а н г л и ч а н е в м е с т е с д р у г и м и с т р а н а м и Н А Т О п ы т а ю т с я о к к у п и р о в а т ь у к р а и н с к и е з е м л и д л я д о л г о с р о ч н о г о п р о т и в о с т о я н и я с Р о с с и е й и п р е в р а щ е н и я Ч е р н о г о м о р я , а з а о д н о и Б а л т и к и в о в н у т р е н н и е а к в а т о р и и Н А Т О , — з а я в и л П а т р у ш е в .

Он добавил, что европейским странам пытаются навязать изменения законодательства, которые предполагают арест российских судов в Балтике при подозрении в возможном нанесении ущерба морской инфраструктуре и окружающей среде. По его мнению, в последнее время слово «якобы» часто употребляется западниками, которые подменяют доказательства «домыслами и клеветой».

Запад долго искал повод вытеснить РФ из Балтики и, не найдя, «решил выдумывать мотивы» для «пиратских захватов» судов России. Москва тщательно отслеживает эти действия недружественных государств и «готовит контрмеры», подчеркнул глава Морской коллегии.

Ранее Патрушев заявил, что прошедшая в Мюнхене ежегодная конференция по безопасности обнажила раскол внутри коллективного Запада. По его словам, западные страны провалили попытку привлечь «под знамена русофобии» другие страны. В то же время Запад показал в Мюнхене нежелание объединить усилия для защиты мира, отметил Патрушев.