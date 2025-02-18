Патрушев раскрыл планы НАТО на Балтику и Черное море
Великобритания и ее союзники по НАТО пытаются оккупировать Украину под видом поддержки для долгосрочного противостояния с Россией, заявил в интервью aif.ru глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев. По его словам, Североатлантический альянс стремится превратить Черное море во внутреннюю акваторию Блока.
Сегодня под видом поддержки Украины англичане вместе с другими странами НАТО пытаются оккупировать украинские земли для долгосрочного противостояния с Россией и превращения Черного моря, а заодно и Балтики во внутренние акватории НАТО, — заявил Патрушев.
Он добавил, что европейским странам пытаются навязать изменения законодательства, которые предполагают арест российских судов в Балтике при подозрении в возможном нанесении ущерба морской инфраструктуре и окружающей среде. По его мнению, в последнее время слово «якобы» часто употребляется западниками, которые подменяют доказательства «домыслами и клеветой».
Запад долго искал повод вытеснить РФ из Балтики и, не найдя, «решил выдумывать мотивы» для «пиратских захватов» судов России. Москва тщательно отслеживает эти действия недружественных государств и «готовит контрмеры», подчеркнул глава Морской коллегии.
Ранее Патрушев заявил, что прошедшая в Мюнхене ежегодная конференция по безопасности обнажила раскол внутри коллективного Запада. По его словам, западные страны провалили попытку привлечь «под знамена русофобии» другие страны. В то же время Запад показал в Мюнхене нежелание объединить усилия для защиты мира, отметил Патрушев.