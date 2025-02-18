Конфликт на Украине завершится безоговорочной победой Российской Федерации, в этом нет никакого сомнения. Такое мнение высказал помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

По его словам, когда Россия одержит победу на Украине, Европейскому союзу придется потратить еще больше денег на восстановление разрушенной экономики и инфраструктуры Украины.

Патрушев добавил, что о гарантиях безопасности для Украины в прямом понимании этого слова во время Мюнхенской конференции по безопасности не говорилось. Помощник президента РФ считает, что прошедшее мероприятие стало "очередным рупором" коллективного Запада, не признающего многополярность и суверенитет других государств.

Патрушев раскрыл планы НАТО на Балтику и Черное море

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Одной из ключевых тем стал конфликт на Украине. За несколько дней до конференции президент США Дональд Трамп провел первый официальный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ряд вопросов, включая украинский кризис и пути его решения.

Американскую делегацию в Мюнхене возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик раскритиковал власти Евросоюза и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Позиция американских властей несколько шокировала глав европейских делегаций. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".