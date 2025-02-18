Член делегации РФ поделился ожиданиями от переговоров с США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Москва рассчитывает на позитивный диалог с США в Эр-Рияде и надеется, что ее позиция будет услышана. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии пройдут переговоры российской и американской делегаций. В состав делегации РФ вошли глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Перед началом переговоров Дмитриев заявил журналистам, что встреча с американской делегацией «крайне важна». Он отметил, что на переговорах будет отвечать за «экономический аспект дискуссии».

« В е с ь м и р с л е д и т з а т е м , п о л у ч и т с я л и у С Ш А и Р о с с и и у л у ч ш и т ь о т н о ш е н и я , п о т о м у ч т о н а ш и б о л е е х о р о ш и е о т н о ш е н и я п о з в о л я т р е ш а т ь б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о г л о б а л ь н ы х з а д а ч и т е х п р о б л е м , к о т о р ы е с е й ч а с с т о я т п р е д м и р о м » , - п о д ч е р к н у л г л а в а Р Ф П И .

Ранее в беседе с CNN Дмитриев указал, что американские компании потеряли 300 миллиардов долларов на фоне ухода с российского рынка. По его словам, для США и многих других стран крайне важно «нахождение совместных экономических путей и позитивных решений», так как российский рынок крайне привлекателен.