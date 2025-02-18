Член делегации РФ поделился ожиданиями от переговоров с США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Москва рассчитывает на позитивный диалог с США в Эр-Рияде и надеется, что ее позиция будет услышана. Об этом сообщает РИА Новости.
Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии пройдут переговоры российской и американской делегаций. В состав делегации РФ вошли глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Перед началом переговоров Дмитриев заявил журналистам, что встреча с американской делегацией «крайне важна». Он отметил, что на переговорах будет отвечать за «экономический аспект дискуссии».
«Весь мир следит за тем, получится ли у США и России улучшить отношения, потому что наши более хорошие отношения позволят решать большое количество глобальных задач и тех проблем, которые сейчас стоят пред миром», - подчеркнул глава РФПИ.
Ранее в беседе с CNN Дмитриев указал, что американские компании потеряли 300 миллиардов долларов на фоне ухода с российского рынка. По его словам, для США и многих других стран крайне важно «нахождение совместных экономических путей и позитивных решений», так как российский рынок крайне привлекателен.
«Мы надеемся на позитивную дискуссию, позитивный диалог и безусловно видим, что президент Трамп очень активно решает большое количество проблем в мире. Надеемся, что позиция России будет очень четко услышана и диалог продолжится», - заключил глава РФПИ.