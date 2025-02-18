Россия всегда уважала суверенитет других стран, в том числе Украины, - в отличие от государств Запада. Это выгодно отличает Москву, заявил в интервью aif.ru помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

" В о т л и ч и е о т м н о г и х з а п а д н ы х г о с у д а р с т в , Р о с с и я н е о т н и м а л а н и ч ь ю г о с у д а р с т в е н н о с т ь , а л и ш ь п о м о г а л а е е у к р е п л я т ь , - н а п о м н и л Патрушев, - защищала суверенные страны и в случае заинтересованности независимых наций принимала их в свой состав, обеспечивая безопасность и процветание". "Это выгодно отличает нашу страну от той же Англии или Франции", - указал он.

Помощник главы государства также отметил: "Несмотря на то, что Украина была в свое время создана во многом искусственно, Россия после распада СССР уважала ее суверенитет и делала все для упрочения добрососедских отношений".

Украинская независимость насчитывает чуть больше 30 лет и наследует существовавшей в рамках СССР союзной республике. До этого времени украинские земли пребывали в составе других стран, но в 1654 году из-под власти притеснявшей православных католической Польши представители Запорожского казачества попросили московского царя принять их под свой скипетр. Это событие, известное под названием Переяславской рады, знаменовало воссоединение Украины с Россией.