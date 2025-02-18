Патрушев: РФ всегда уважала чужой суверенитет, в том числе Украины
Россия всегда уважала суверенитет других стран, в том числе Украины, - в отличие от государств Запада. Это выгодно отличает Москву, заявил в интервью aif.ru помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"В отличие от многих западных государств, Россия не отнимала ничью государственность, а лишь помогала ее укреплять, - напомнил Патрушев, - защищала суверенные страны и в случае заинтересованности независимых наций принимала их в свой состав, обеспечивая безопасность и процветание". "Это выгодно отличает нашу страну от той же Англии или Франции", - указал он.
Помощник главы государства также отметил: "Несмотря на то, что Украина была в свое время создана во многом искусственно, Россия после распада СССР уважала ее суверенитет и делала все для упрочения добрососедских отношений".
Украинская независимость насчитывает чуть больше 30 лет и наследует существовавшей в рамках СССР союзной республике. До этого времени украинские земли пребывали в составе других стран, но в 1654 году из-под власти притеснявшей православных католической Польши представители Запорожского казачества попросили московского царя принять их под свой скипетр. Это событие, известное под названием Переяславской рады, знаменовало воссоединение Украины с Россией.