Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Европе нет места за столом переговоров по Украине. Свою мысль он озвучил в контексте того, что страны ЕС вместо окончательного завершения конфликта хотят достигнуть именно перемирия между Россией и Украиной для того, чтобы усилить последнюю.

« С е й ч а с н а М ю н х е н с к о й к о н ф е р е н ц и и п р о з в у ч а л и „ п р и з ы в ы “ , < . . . > ч т о н у ж н о з а к л ю ч а т ь п р е ж д е в с е г о п е р е м и р и е и и с п о л ь з о в а т ь е г о , ч т о б ы у к р е п и т ь Украину в военном отношении. <...> Получается, у европейцев „философия“ никуда не делась. Поэтому не знаю, что им делать за переговорным столом», — отметил Лавров.

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Его сообщение опубликовано в telegram-канале МИД РФ.

Еще во время разговора по телефону с российским главой Владимиром Путиным лидер США Дональд Трамп давал понять, что Европы может не быть на переговорах по Украине. Причем такие заявления он делал и раньше. Схожий тезис озвучивал и спецпредставитель Трампа Кит Келлог в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила на днях.