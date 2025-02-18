Россия была и остается готова к диалогу с Европой, в том числе с Германией, но он должен идти на основе взаимоуважения, подчеркнул помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью aif.ru.

Так он прокомментировал скорые парламентские выборы в ФРГ, где, как ожидается, много голосов может получить "Альтернатива для Германии".

"Москва никогда не отказывалась от диалога со странами Европы. Но это должен быть именно диалог, где присутствует уважение к собеседнику, готовность слушать и слышать", - указал Патрушев в ответ на вопрос, будет ли Москва готова возобновить диалог с Берлином в случае победы этой партии.

Помощник президента РФ напомнил, что в последние годы западные страны "либо сами закрылись от общения с Россией, либо перешли на язык требований, ультиматумов, оскорблений и призывов к геноциду русского населения".