Медведев отреагировал на атаку по перекачивающей нефть США станции
Вооруженные силы Украины (ВСУ) от отчаяния ударили по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом, комментируя атаку, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
«Перекормленная жирная тварь набросилась на хозяина, который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож. И тогда от отчаяния тварь решила укусить хозяина и побольнее. Истекая липкой слюной, она вцепилась в руку кормильца. В руку президента США», — написал Медведев.
Он напомнил, что удар был нанесен по станции, которая обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По правовому режиму нефть, которая там идет, не российская, а международная, в том числе американская и европейская, подчеркнул Медведев.
По его мнению, Киев не мог не знать об этом и намеренно атаковал активы американских компаний. Он назвал это тройным ударом по компаниям США, нефтяному рынку и лично президенту Дональду Трампу. Украина тем самым хочет продемонстрировать США свою опасность, уверен зампред Совбеза.
Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) «Кропоткинская» в Краснодарском крае подверглась атаке семи беспилотников 17 февраля. Ее после атаки вывели из эксплуатации, нефть начали перекачивать на сниженных режимах.