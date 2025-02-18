Медведев отреагировал на атаку по перекачивающей нефть США станции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) от отчаяния ударили по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом, комментируя атаку, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

« П е р е к о р м л е н н а я ж и р н а я т в а р ь н а б р о с и л а с ь н а х о з я и н а , к о т о р ы й п о с т а в и л н а п а у з у в ы д а ч у к о р м а и д а ж е н а ч а л п о д у м ы в а т ь , н е п у с т и т ь л и н а д о е в ш е е ж и в о т н о е п о д н о ж . И т о г д а о т о т ч а я н и я т в а р ь р е ш и л а у к у с и т ь х о з я и н а и п о б о л ь н е е . И с т е к а я л и п к о й с л ю н о й , о н а в ц е п и л а с ь в р у к у к о р м и л ь ц а . В р у к у п р е з и д е н т а США», — написал Медведев.

Он напомнил, что удар был нанесен по станции, которая обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По правовому режиму нефть, которая там идет, не российская, а международная, в том числе американская и европейская, подчеркнул Медведев.

По его мнению, Киев не мог не знать об этом и намеренно атаковал активы американских компаний. Он назвал это тройным ударом по компаниям США, нефтяному рынку и лично президенту Дональду Трампу. Украина тем самым хочет продемонстрировать США свою опасность, уверен зампред Совбеза.

Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) «Кропоткинская» в Краснодарском крае подверглась атаке семи беспилотников 17 февраля. Ее после атаки вывели из эксплуатации, нефть начали перекачивать на сниженных режимах.